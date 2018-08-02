Нацбанк продал на аукционе 100 млн долларов

Так, в частности, НБУ 2 августа провел аукцион по продаже валюты. Объем аукциона был установлен на уровне до 100 млн долларов. Заявки на участие в аукционе подали 44 участника рынка на общую сумму в 124,2 млн долларов по курсу от 26,95 гривен за доллар до 27,01 грн за доллар.

НБУ удовлетворил 35 заявок участников аукциона, продав 100 млн долларов.

Средневзвешенный курс гривны по результатам аукциона составил 27,00 гривен за доллар.

Как сообщалось, вероятнее всего Нацбанк провел аукцион с целью стабилизации курса гривны, которая начала падать около двух недель назад.

В НБУ причинами девальвации назвали перечисления компаниями дивидендов за границу, выход нерезидентами из ОВГЗ, значительные объемы возврата НДС, а также увеличение спроса на наличную валюту со стороны теневого аграрного сектора.

С целью сглаживания валютных колебаний, НБУ неоднократно выходил с валютными интервенциями - с 23 июля на рынке было продано 148 млн долларов.