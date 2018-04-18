НБУ продасть з аукціону золоті монети "25 років незалежності України"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Національний банк України проведе 19 квітня електронний біржовий аукціон з продажу золотих пам’ятних монет “25 років незалежності України”, передає УНН з посиланням на повідомленні НБУ.
“Національний банк України оголошує про проведення електронного біржового аукціону з продажу золотих пам’ятних монет “25 років незалежності України”. Електронний аукціон №Е-12 буде проведено 19 квітня 2018 року об 11:00 Універсальною товарною біржою “Контрактовий дім УМВБ”, — йдеться у повідомленні.
У НБУ додали, що аукціон відбудеться в системі електронних торгів з можливістю віддаленого доступу.
Нагадаємо, у 2017 році Національний банк реалізував понад 1,2 млн пам’ятних монет на загальну суму 106,2 млн грн.