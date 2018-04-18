НБУ продаст с аукциона золотые монеты "25 лет независимости Украины"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Национальный банк Украины проведет 19 апреля электронный биржевой аукцион по продаже золотых памятных монет “25 лет независимости Украины”, передает УНН со ссылкой на сообщении НБУ.
“Национальный банк Украины объявляет о проведении электронного биржевого аукциона по продаже золотых памятных монет” 25 лет независимости Украины“. Электронный аукцион №Е-12 будет проведен 19 апреля 2018 года в 11:00 Универсальной товарной биржей “Контрактовый дом УМВБ”, — говорится в сообщении.
В НБУ добавили, что аукцион состоится в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.
Напомним, в 2017 году Национальный банк реализовал более 1,2 млн памятных монет на общую сумму 106,2 млн грн.