НБУ продаст с аукциона золотые монеты "25 лет независимости Украины"

“Национальный банк Украины объявляет о проведении электронного биржевого аукциона по продаже золотых памятных монет” 25 лет независимости Украины“. Электронный аукцион №Е-12 будет проведен 19 апреля 2018 года в 11:00 Универсальной товарной биржей “Контрактовый дом УМВБ”, — говорится в сообщении.

В НБУ добавили, что аукцион состоится в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.

Напомним, в 2017 году Национальный банк реализовал более 1,2 млн памятных монет на общую сумму 106,2 млн грн.