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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НБУ продаст с аукциона золотые монеты "25 лет независимости Украины"

Киев • УНН

 • 13146 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Национальный банк Украины проведет 19 апреля электронный биржевой аукцион по продаже золотых памятных монет “25 лет независимости Украины”, передает УНН со ссылкой на сообщении НБУ.

НБУ продаст с аукциона золотые монеты "25 лет независимости Украины"

“Национальный банк Украины объявляет о проведении электронного биржевого аукциона по продаже золотых памятных монет” 25 лет независимости Украины“. Электронный аукцион №Е-12 будет проведен 19 апреля 2018 года в 11:00 Универсальной товарной биржей “Контрактовый дом УМВБ”, — говорится в сообщении.

В НБУ добавили, что аукцион состоится в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.

Напомним, в 2017 году Национальный банк реализовал более 1,2 млн памятных монет на общую сумму 106,2 млн грн.

Украинские Национальные Новости

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