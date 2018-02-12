Нацбанк пояснив прискорення інфляції у січні ростом цін на паливо та продукти

“Фактична інфляція була дещо вищою за траєкторію прогнозу, опублікованого в „Інфляційному звіті“ за січень 2018 року, у зв’язку із швидшими, ніж очікувалося, темпами зростання цін на сирі продукти та паливо”, — сказали у Нацбанку.

За інформацією НБУ, базова інфляція у січні прискорилась до 9,8% (становила 0,7% у місячному вимірі) та в цілому відповідала прогнозу.

“Це відбулося внаслідок більш суттєвого зростання цін на послуги, що враховуються у цьому показнику. Їх темпи зростання збільшилися до 15,2%”, — додав регулятор.

Зокрема, зазначається, що суттєво підвищилися тарифи на утримання будинків та прибудинкових територій, кабельного телебачення та інтернету, а також вартість послуг охорони здоров’я.

“Це стало результатом дії низки факторів. По-перше, подальшого зростання заробітних плат (у т.ч. через чергове збільшення мінімальної зарплати з початку 2018 року на 16,3%). По-друге, послаблення гривні в попередні кілька місяців. По-третє, значних темпів зростання споживчого попиту, про що свідчило стрімке збільшення роздрібного товарообороту в грудні 2017 року (на 16,1%). По-четверте, початку нового бюджетного року, що часто супроводжується переглядом цінової політики”, — пояснили у Нацбанку.

При цьому, регулятор повідомив, що зростання цін на продукти харчування з високим ступенем обробки, як і прогнозувалося, уповільнилося внаслідок зниження темпів зростання цін на відповідні сирі продукти.

“Так, у січні повільніше зростали ціни на молочні продукти завдяки зниженню закупівельних цін на молоко, а також на тлі низхідної динаміки світових цін на молоко та молочну продукцію”, — уточнили у Нацбанку.

За даними регулятора, зростання цін на одяг та взуття, а також інші непродовольчі товари очікувано прискорилося, у тому числі внаслідок послаблення гривні у листопаді-січні.

Водночас, у НБУ додали, що ціни на сирі продукти харчування в січні зросли на 23,6%.

“Такі темпи зростання були вищими, ніж очікувалося. Зокрема, прискорилося зростання цін на більшість овочів борщового набору, а також вищими за очікування були темпи зростання цін на тепличні овочі, значна частина яких представлена імпортованою продукцією. Також тривало подальше зростання цін на м’ясо. Попри зниження світових цін на м’ясо протягом останніх кількох місяців переважав вплив внутрішніх факторів — скорочувалась пропозиція окремих видів м’яса після закінчення свят та зберігалися значні обсяги експорту. Також прискорилося зростання цін на яйця та фрукти”, — повідомили у Нацбанку.

При цьому, темпи зростання адміністративно регульованих цін становили 16,2% та в цілому відповідали прогнозу НБУ. Драйвером їх зростання були послуги поштового зв’язку, а також місцевого телефонного зв’язку.

Крім того, прискорилося зростання вартості перевезень у міському маршрутному транспорті на тлі підвищення цін на паливо. Натомість, зростання цін на алкогольні напої та тютюнові вироби уповільнилося.

“Ціни на паливо підвищилися на 21,8% через суттєвіше подорожчання нафти на світових ринках та послаблення гривні”, — йдеться у повідомленні.

Додамо, Нацбанк очікує, що більш жорстка монетарна політика сприятиме поступовому зниженню споживчої інфляції та її поверненню в цільовий діапазон у середині 2019 року.

Нагадаємо, у січні 2018 року споживча інфляція прискорилася до 14,1% у річному вимірі з 13,7% у грудні 2017 року. У місячному вимірі зростання споживчих цін становило 1,5%.