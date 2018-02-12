Нацбанк пояснив прискорення інфляції у січні ростом цін на паливо та продукти

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 178946 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 182642 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 314948 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 220430 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 324802 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 213770 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 239351 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 254785 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 246908 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136359 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.1 м/с
81 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

26 березня, 16:19 • 58337 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 145329 перегляди
Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

26 березня, 16:36 • 52301 перегляди
Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

26 березня, 16:40 • 55280 перегляди
У Франції планують створити Центр єдності України: деталі

У Франції планують створити Центр єдності України: деталі

26 березня, 16:56 • 32281 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 145329 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 178945 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 314948 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 324802 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 281606 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 101476 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 89307 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 125092 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 142327 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 147615 перегляди
Актуальне
Нацбанк пояснив прискорення інфляції у січні ростом цін на паливо та продукти

Нацбанк пояснив прискорення інфляції у січні ростом цін на паливо та продукти

Київ • УНН

 • 9852 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. У січні фактична інфляція виявилася вищою за прогнозовану, у зв’язку із швидшими, ніж очікувалося, темпами зростання цін на сирі продукти та паливо, передає УНН з посиланням на повідомлення НБУ.

“Фактична інфляція була дещо вищою за траєкторію прогнозу, опублікованого в „Інфляційному звіті“ за січень 2018 року, у зв’язку із швидшими, ніж очікувалося, темпами зростання цін на сирі продукти та паливо”, — сказали у Нацбанку.

За інформацією НБУ, базова інфляція у січні прискорилась до 9,8% (становила 0,7% у місячному вимірі) та в цілому відповідала прогнозу.

“Це відбулося внаслідок більш суттєвого зростання цін на послуги, що враховуються у цьому показнику. Їх темпи зростання збільшилися до 15,2%”, — додав регулятор.

Зокрема, зазначається, що суттєво підвищилися тарифи на утримання будинків та прибудинкових територій, кабельного телебачення та інтернету, а також вартість послуг охорони здоров’я.

“Це стало результатом дії низки факторів. По-перше, подальшого зростання заробітних плат (у т.ч. через чергове збільшення мінімальної зарплати з початку 2018 року на 16,3%). По-друге, послаблення гривні в попередні кілька місяців. По-третє, значних темпів зростання споживчого попиту, про що свідчило стрімке збільшення роздрібного товарообороту в грудні 2017 року (на 16,1%). По-четверте, початку нового бюджетного року, що часто супроводжується переглядом цінової політики”, — пояснили у Нацбанку.

При цьому, регулятор повідомив, що зростання цін на продукти харчування з високим ступенем обробки, як і прогнозувалося, уповільнилося внаслідок зниження темпів зростання цін на відповідні сирі продукти.

“Так, у січні повільніше зростали ціни на молочні продукти завдяки зниженню закупівельних цін на молоко, а також на тлі низхідної динаміки світових цін на молоко та молочну продукцію”, — уточнили у Нацбанку.

За даними регулятора, зростання цін на одяг та взуття, а також інші непродовольчі товари очікувано прискорилося, у тому числі внаслідок послаблення гривні у листопаді-січні.

Водночас, у НБУ додали, що ціни на сирі продукти харчування в січні зросли на 23,6%.

“Такі темпи зростання були вищими, ніж очікувалося. Зокрема, прискорилося зростання цін на більшість овочів борщового набору, а також вищими за очікування були темпи зростання цін на тепличні овочі, значна частина яких представлена імпортованою продукцією. Також тривало подальше зростання цін на м’ясо. Попри зниження світових цін на м’ясо протягом останніх кількох місяців переважав вплив внутрішніх факторів — скорочувалась пропозиція окремих видів м’яса після закінчення свят та зберігалися значні обсяги експорту. Також прискорилося зростання цін на яйця та фрукти”, — повідомили у Нацбанку.

При цьому, темпи зростання адміністративно регульованих цін становили 16,2% та в цілому відповідали прогнозу НБУ. Драйвером їх зростання були послуги поштового зв’язку, а також місцевого телефонного зв’язку.

Крім того, прискорилося зростання вартості перевезень у міському маршрутному транспорті на тлі підвищення цін на паливо. Натомість, зростання цін на алкогольні напої та тютюнові вироби уповільнилося.

“Ціни на паливо підвищилися на 21,8% через суттєвіше подорожчання нафти на світових ринках та послаблення гривні”, — йдеться у повідомленні.

Додамо, Нацбанк очікує, що більш жорстка монетарна політика сприятиме поступовому зниженню споживчої інфляції та її поверненню в цільовий діапазон у середині 2019 року.

Нагадаємо, у січні 2018 року споживча інфляція прискорилася до 14,1% у річному вимірі з 13,7% у грудні 2017 року. У місячному вимірі зростання споживчих цін становило 1,5%.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.15
Bitcoin
$87,370.50
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,058.30
Ethereum
$2,020.39