Нацбанк назвав ключові досягнення за 2016 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Національний банк України оприлюднив Річний звіт за 2016 рік, який відображає основні підсумки роботи регулятора за напрямами його діяльності, де, зокрема, вказано на стабілізацію макрофінансової ситуації в країні, передає УНН з посиланням на прес-службу регулятора.
До ключових досягнень за минулий рік у НБУ внесли стабілізацію макрофінансової ситуації, закладення підвалин для зростання економіки та приведення до нормального стану основних економічних показників; розбудову нової монетарної політики; поступове зниження облікової ставки – з 22% до 14% та зняття обмежень на валютному ринку.
Також сюди включено зростання золотовалютних резервів Національного банку на 17%; понад 98% банківської системи за активами пройшло стрес-тестування; досягнення майже 100-відсоткової прозорості банківської системи; впровадження нової системи оцінок фінансової стабільності та нагляду; завершення процедури діагностичного обстеження операцій пов’язаних із банками осіб.
Вказано і на те, що банківський сектор демонструє поступову тенденцію до відновлення – на 1 січня 2017 року 63 банки отримали прибуток в обсязі 10,8 млрд грн. Також наголошується на відновленні довіри до банківської системи; на тому, що банкноти гривні залишаються одними з найзахищеніших у світі; початок проекту Сashless economy; зростання популярності безготівкових платежів в Україні; початок роботи єдиної системи ідентифікації клієнтів банків для отримання адміністративних послуг від держави BankID; національна платіжна система "Український платіжний простір" здійснила низку важливих перетворень, що сприяли її розвитку.
Зазначається і те, що триває внутрішня трансформація Національного банку, оновлення "дорожньої карти реформ" – Комплексну програму розвитку фінансового сектору до 2020 року.
Повідомляється також, що Національний банк України став першою державною інституцією, яка отримала визнання у сфері управління персоналом – HR-бренд 2016; центральний банку вперше провів міжнародну дослідницьку конференцію та виступив приймаючою стороною засідання регіональних груп держав-членів Міжнародного валютного фонду та Світового банку (IMF-World bank Constituency meetings).