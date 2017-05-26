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Нацбанк назвав ключові досягнення за 2016 рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Національний банк України оприлюднив Річний звіт за 2016 рік, який відображає основні підсумки роботи регулятора за напрямами його діяльності, де, зокрема, вказано на стабілізацію макрофінансової ситуації в країні, передає УНН з посиланням на прес-службу регулятора.

Нацбанк назвав ключові досягнення за 2016 рік

До ключових досягнень за минулий рік у НБУ внесли стабілізацію макрофінансової ситуації, закладення підвалин для зростання економіки та приведення до нормального стану основних економічних показників; розбудову нової монетарної політики; поступове зниження облікової ставки – з 22% до 14% та зняття обмежень на валютному ринку.

Також сюди включено зростання золотовалютних резервів Національного банку на 17%; понад 98% банківської системи за активами пройшло стрес-тестування; досягнення майже 100-відсоткової прозорості банківської системи; впровадження нової системи оцінок фінансової стабільності та нагляду; завершення процедури діагностичного обстеження операцій пов’язаних із банками осіб.

Вказано і на те, що банківський сектор демонструє поступову тенденцію до відновлення – на 1 січня 2017 року 63 банки отримали прибуток в обсязі 10,8 млрд грн. Також наголошується на відновленні довіри до банківської системи; на тому, що банкноти гривні залишаються одними з найзахищеніших у світі; початок проекту Сashless economy; зростання популярності безготівкових платежів в Україні; початок роботи єдиної системи ідентифікації клієнтів банків для отримання адміністративних послуг від держави BankID; національна платіжна система "Український платіжний простір" здійснила низку важливих перетворень, що сприяли її розвитку.

Зазначається і те, що триває внутрішня трансформація Національного банку, оновлення "дорожньої карти реформ" – Комплексну програму розвитку фінансового сектору до 2020 року.

Повідомляється також, що Національний банк України став першою державною інституцією, яка отримала визнання у сфері управління персоналом – HR-бренд 2016; центральний банку вперше провів міжнародну дослідницьку конференцію та виступив приймаючою стороною засідання регіональних груп держав-членів Міжнародного валютного фонду та Світового банку (IMF-World bank Constituency meetings).

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