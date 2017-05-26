Нацбанк назвал ключевые достижения за 2016 год

К ключевым достижений за прошлый год в НБУ внесли стабилизацию макрофинансовой ситуации, закладку основ для роста экономики и приведения в нормальное состояние основных экономических показателей; развитие новой монетарной политики; постепенное снижение учетной ставки - с 22% до 14% и снятие ограничений на валютном рынке.

Также сюда включены рост золотовалютных резервов Национального банка на 17%; то, что более 98% банковской системы по активам прошло стресс-тестирования; достижение почти 100-процентной прозрачности банковской системы; внедрение новой системы оценок финансовой стабильности и надзора; завершение процедуры диагностического обследования операций связанных с банками лиц.

Указано и на то, что банковский сектор демонстрирует постепенную тенденцию к восстановлению - на 1 января 2017 года 63 банки получили прибыль в объеме 10,8 млрд грн. Также отмечается восстановление доверия к банковской системе; то, что банкноты гривны остаются одними из самых защищенных в мире; начало проекта Сashless economy; рост популярности безналичных платежей в Украине; начало работы единой системы идентификации клиентов банков для получения административных услуг от государства BankID; национальная платежная система "Украинская платежное пространство" осуществила ряд важных преобразований, которые способствовали ее развитию.

Отмечается и то, что продолжается внутренняя трансформация Национального банка, обновление "дорожной карты реформ" - Комплексной программы развития финансового сектора до 2020 года.

Сообщается также, что Национальный банк Украины стал первой государственной институцией, которая получила признание в области управления персоналом - HR-бренд 2016; центральный банк впервые провел международную исследовательскую конференцию и выступил принимающей стороной заседания региональных групп государств-членов Международного валютного фонда и Всемирного банка (IMF-World bank Constituency meetings).