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Нацбанк має вживати більш рішучих кроків для здешевлення кредитів — В.Гройсман

Нацбанк має вживати більш рішучих кроків для здешевлення кредитів — В.Гройсман

Київ • УНН

 • 10410 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Національний банк України має вживати більш серйозних кроків для здешевлення кредитів. Про це під час години запитань до уряду заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

Очільник уряду привітав здешевлення облікової ставки НБУ, однак зазначив, що цього недостатньо.

“Національний банк має здійснювати більш серйозні кроки для здешевлення кредитів”, — резюмував Прем’єр.

Нагадаємо, 3 березня Президент України Петро Порошенко під час виступу у Харкові наголосив на необхідності відновлення кредитування виробництва.

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