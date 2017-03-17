Нацбанк має вживати більш рішучих кроків для здешевлення кредитів — В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Національний банк України має вживати більш серйозних кроків для здешевлення кредитів. Про це під час години запитань до уряду заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
Очільник уряду привітав здешевлення облікової ставки НБУ, однак зазначив, що цього недостатньо.
“Національний банк має здійснювати більш серйозні кроки для здешевлення кредитів”, — резюмував Прем’єр.
Нагадаємо, 3 березня Президент України Петро Порошенко під час виступу у Харкові наголосив на необхідності відновлення кредитування виробництва.