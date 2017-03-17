Нацбанк має вживати більш рішучих кроків для здешевлення кредитів — В.Гройсман

Очільник уряду привітав здешевлення облікової ставки НБУ, однак зазначив, що цього недостатньо.

“Національний банк має здійснювати більш серйозні кроки для здешевлення кредитів”, — резюмував Прем’єр.

Нагадаємо, 3 березня Президент України Петро Порошенко під час виступу у Харкові наголосив на необхідності відновлення кредитування виробництва.