Нацбанк купив на аукціоні 33,6 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Сьогодні Національний банк України на аукціоні купив 33,6 мільйона доларів. Про це повідомляє прес-служба НБУ, передає УНН.
Загальний обсяг заявок, прийнятих на аукціон відповідно до умов його проведення, становив 33,9 млн дол., з яких НБУ придбав 33,6 млн дол.
За даними НБУ, мінімальний курс торгів за результатами аукціону становив 27,1100 грн/дол., максимальний — 27,1300 грн/дол. та середньозважений — 27,12448 грн/дол.
Водночас за максимальним курсом було придбано 5,1% валюти від загального обсягу задоволених заявок.