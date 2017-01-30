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Нацбанк купил на аукционе 33,6 млн долл.

Нацбанк купил на аукционе 33,6 млн долл.

Киев • УНН

 • 6513 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Сегодня Национальный банк Украины на аукционе купил 33,6 млн долл. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.

Общий объем заявок, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения, составил 33,9 млн долл., из которых НБУ приобрел 33,6 млн долл.

По данным НБУ, минимальный курс торгов по итогам аукциона составил 27,1100 грн/долл., максимальный — 27,1300 грн/долл. и средневзвешенный — 27,12448 грн/долл.

В то же время, по максимальному курсу было приобретено 5,1% валюты от общего объема удовлетворенных заявок.

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