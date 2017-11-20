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Нацбанк хоче заборонити банкам проводити лотереї

Нацбанк хоче заборонити банкам проводити лотереї

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Національний банк України розробляє зміни до чинного законодавства України в частині заборони банкам, зокрема державним банкам, проводити операції з випуску, розповсюдження та проведення лотерей. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі НБУ.

У Національному банку зазначили, що чинна редакція Закону України "Про банки і банківську діяльність" надає право банкам здійснювати лотерейну діяльність. Проте, на переконання НБУ, вона є непритаманною таким установам.

"Національний банк України вважає, що такий вид діяльності є непритаманним для банківських установ, основним фокусом діяльності яких є надання власне банківських, а також інших фінансових послуг. Дану позицію поділяють також експерти Світового банку, з якими НБУ співпрацює з метою приведення нормативно-правових актів в банківській сфері у відповідність до законодавства ЄС", - пояснили в НБУ.

Нацбанк працює над забороною банкам проводити лотереї.

"Центральний банк наразі працює над розробкою змін до Закону України "Про банки та банківську діяльність" щодо виключення діяльності з випуску, розповсюдження та проведення лотерей з переліку видів діяльності, дозволених банкам", - зазначили у НБУ.

Крім того, НБУ виступив проти монополії на ринку лотерей.

"Національний банк виступає за необхідність забезпечення конкуренції на ринку лотерей і, у зв’язку з цим, не підтримує наданням одним суб’єктам будь-яких переваг в отриманні ліцензій з випуску та проведення лотерей порівняно із іншими суб’єктами", - резюмували в НБУ.

Нагадаємо, сьогодні на ринку є три діючі оператори лотерей: Патріот, МСЛ (Молодьспортлото) та УНЛ (Національна лотерея). Відповідну ліцензію має також Ощадбанк, проте він ніколи нею не користувався та не проводив лотереї. Усі оператори на законних підставах працюють з простроченими ліцензіями, оскільки з 2012 року Мінфіне не розробляв нові ліцензійні умови.

У травні поточного року Мінфін нарешті опублікував на своєму сайті проект нових вимог до лотерейних операторів для отримання ліцензій. Вони виписані таким чином, що, в разі їх погодження, ліцензію зможе отримати лише один з діючих операторів – УНЛ, а також державні банки. У Мінфіні порахували, що з продажу ліцензій матимуть 1 млрд грн і навіть встигли ці цифри внести до проекту бюджету на 2018 рік.

Проте, з’ясувалось, що Нацбанк виступає за заборону держбанкам займатися лотереями. Якщо ця заборона вступить в силу, один лише УНЛ не зможе сплатити до бюджету 1 млрд грн за ліцензію. За оцінкою експертів, ця компанія ледь сплачує до бюджету 10 млн грн податків. Тож, схоже, у проект бюджету завідомо закладено дефіцит. Про цю ситуацію обізнані в бюджетному комітеті ВР і просять уряд переглянути показник в 1 млрд грн.

Проти документу Мінфіну виступили також в АМКУ та Держказначействі, заявивши, що такі вимоги знищать лотерейний ринок.

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