Нацбанк хочет запретить банкам проводить лотереи

В Национальном банке отметили, что действующая редакция Закона Украины "О банках и банковской деятельности" дает право банкам осуществлять лотерейную деятельность. Однако, по мнению НБУ, оно является неприсущим таким учреждениям.

"Национальный банк Украины считает, что такой вид деятельности является неприсущим для банковских учреждений, основным фокусом деятельности которых является предоставление собственно банковских, а также других финансовых услуг. Данную позицию разделяют также эксперты Всемирного банка, с которыми НБУ сотрудничает с целью приведения нормативно-правовых актов в банковской сфере в соответствие с законодательством ЕС", - пояснили в НБУ.

Нацбанк работает над запретом банкам проводить лотереи.

"Центральный банк сейчас работает над разработкой изменений в Закон Украины "О банках и банковской деятельности" относительно исключения деятельности по выпуску, распространения и проведения лотерей из перечня видов деятельности, разрешенных банкам", - отметили в НБУ.

Кроме того, НБУ выступил против монополии на рынке лотерей.

"Национальный банк выступает за необходимость обеспечения конкуренции на рынке лотерей и, в связи с этим, не поддерживает предоставления одним субъектам каких-либо преимуществ в получении лицензий по выпуску и проведению лотерей по сравнению с другими субъектами", - резюмировали в НБУ.

Напомним, сегодня на рынке есть три действующих оператора лотерей: Патриот, МСЛ (Молодьспортлото) и УНЛ (Национальная лотерея). Соответствующую лицензию имеет также Ощадбанк, однако он никогда ею не пользовался и не проводил лотереи. Все операторы на законных основаниях работают с просроченными лицензиями, поскольку с 2012 года Минфин не разрабатывал новые лицензионные условия.

В мае текущего года Минфин наконец опубликовал на своем сайте проект новых требований к лотерейным операторам для получения лицензий. Они выписаны таким образом, что, в случае их согласования, лицензии сможет получить лишь один из действующих операторов - УНЛ, а также государственные банки. В Минфине посчитали, что с продажи лицензий будутиметь 1 млрд грн и даже успели эти цифры внести в проект бюджета на 2018 год.

Однако, выяснилось, что Нацбанк выступает за запрет госбанкам заниматься лотереями. Если этот запрет вступит в силу, один только УНЛ не сможет уплатить в бюджет 1 млрд грн за лицензию. По оценке экспертов, эта компания едва платит в бюджет 10 млн грн налогов. Так что, похоже, в проект бюджета заведомо заложен дефицит. Об этой ситуации осведомлены в бюджетном комитете ВР и просят правительство пересмотреть показатель в 1 млрд грн.

Против документа Минфина выступили также в АМКУ и Госказначействе, заявив, что такие требования уничтожат лотерейный рынок.