Нацагентство із запобігання корупції продовжує співпрацю з USAID — Н.Корчак
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції продовжує співпрацю з USAID в частині політичних партій. Про це на своїй сторінці у Facebook написала голова НАЗК Наталія Корчак, передає УНН.
“Щодо співпраці USAID з НАЗК. Спростовую інформацію в частині повного припинення співпраці”, — написала Н.Корчак.
Вона уточнила, що співпраця НАЗК і USAID продовжується в частині політичних партій, а заплановані проекти будуть реалізовані.
“Ми не розриваємо стосунків”, — підкреслила вона.
Як повідомляв УНН, Україна отримає 19 млн дол. від США і Британії на проект з протидії корупції.