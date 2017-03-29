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Нацагентство із запобігання корупції продовжує співпрацю з USAID — Н.Корчак

Київ • УНН

 • 10221 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції продовжує співпрацю з USAID в частині політичних партій. Про це на своїй сторінці у Facebook написала голова НАЗК Наталія Корчак, передає УНН.

“Щодо співпраці USAID з НАЗК. Спростовую інформацію в частині повного припинення співпраці”, — написала Н.Корчак.

Вона уточнила, що співпраця НАЗК і USAID продовжується в частині політичних партій, а заплановані проекти будуть реалізовані.

“Ми не розриваємо стосунків”, — підкреслила вона.

Як повідомляв УНН, Україна отримає 19 млн дол. від США і Британії на проект з протидії корупції.

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