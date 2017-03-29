Нацагентство із запобігання корупції продовжує співпрацю з USAID — Н.Корчак

“Щодо співпраці USAID з НАЗК. Спростовую інформацію в частині повного припинення співпраці”, — написала Н.Корчак.

Вона уточнила, що співпраця НАЗК і USAID продовжується в частині політичних партій, а заплановані проекти будуть реалізовані.

“Ми не розриваємо стосунків”, — підкреслила вона.

Як повідомляв УНН, Україна отримає 19 млн дол. від США і Британії на проект з протидії корупції.