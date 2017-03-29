Нацагентство по предупреждению коррупции продолжает сотрудничество с USAID - Н.Корчак
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции продолжает сотрудничество с USAID в части политических партий. Об этом на своей странице в Facebook написала председатель НАПК Наталья Корчак, передает УНН.
"Относительно сотрудничества USAID с НАПК. Опровергаю информацию в части полного прекращения сотрудничества", - написала Н.Корчак.
Она уточнила, что сотрудничество НАПК и USAID продолжается в части политических партий, а запланированные проекты будут реализованы.
"Мы не разрываем отношений", - подчеркнула она.
Как сообщал УНН, Украина получит 19 млн долл. от США и Великобритании на проект по противодействию коррупции.