Нацагентство по предупреждению коррупции продолжает сотрудничество с USAID - Н.Корчак

"Относительно сотрудничества USAID с НАПК. Опровергаю информацию в части полного прекращения сотрудничества", - написала Н.Корчак.

Она уточнила, что сотрудничество НАПК и USAID продолжается в части политических партий, а запланированные проекты будут реализованы.

"Мы не разрываем отношений", - подчеркнула она.

Как сообщал УНН, Украина получит 19 млн долл. от США и Великобритании на проект по противодействию коррупции.