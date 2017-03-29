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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 16880 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 65156 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 111485 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 126836 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 135606 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 128001 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119675 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106750 просмотра

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Нацагентство по предупреждению коррупции продолжает сотрудничество с USAID - Н.Корчак

Нацагентство по предупреждению коррупции продолжает сотрудничество с USAID - Н.Корчак

Киев  •  УНН

 • 10215 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции продолжает сотрудничество с USAID в части политических партий. Об этом на своей странице в Facebook написала председатель НАПК Наталья Корчак, передает УНН.

"Относительно сотрудничества USAID с НАПК. Опровергаю информацию в части полного прекращения сотрудничества", - написала Н.Корчак.

Она уточнила, что сотрудничество НАПК и USAID продолжается в части политических партий, а запланированные проекты будут реализованы.

"Мы не разрываем отношений", - подчеркнула она.

Как сообщал УНН, Украина получит 19 млн долл. от США и Великобритании на проект по противодействию коррупции.

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