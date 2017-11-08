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НАТО визначиться з місцем розташування нових командувань у лютому

НАТО визначиться з місцем розташування нових командувань у лютому

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. НАТО займається адаптацією структур органів військового управління і збирається визначиться з місцем розташування нових командувань у лютому. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг перед засіданням міністрів оборони країн-учасниць Альянсу, передає кореспондент УНН.

"Ми говоримо про нові області, такі як кіберзахист, саме тому ми проводимо адаптацію і звертаємо більшу увагу на забезпечення військової мобільності для того, щоб наші сили мали можливість до розгортання. Ми повинні забезпечити високу готовність, а також ми повинні забезпечити засоби зв'язку та інфраструктуру. Потрібно забезпечити безпеку ліній зв'язку в Атлантичному океані, саме тому ми проводимо адаптацію структур органів військового управління", - сказав Генсек НАТО.

"Де конкретно будуть знаходитися нові командування, це рішення буде прийматися пізніше. Зараз ми заслухаємо наших стратегічних командувачів на основі завдань, які були поставлені на зустрічі вищого рівня у Варшаві, в минулому році. І міністри оборони зможуть прийняти остаточне рішення на своїй зустрічі у лютому", - заявив Й.Столтенберг.

Він також сказав, що "командна структура НАТО є хребтом організації, який дозволяє 29 країнам НАТО працювати разом, розгортувати сили в форматі операції і забезпечувати надійну оборону і стримувати її повсякденно".

"Для цього нам потрібні ці структури, для того, щоб у нас були належні сили з належною технікою в належний час. Для цього потрібні дані структури, щоб організовувати цю роботу, забезпечувати її виконання і проводити розгортання сил НАТО в рамках операції і місії, тому що ми присутні в Європі і забезпечуємо стримування на щоденній основі. Структура органів військового управління змінюється, коли міняється світ і обстановка в області безпеки", - прокоментував Генсек НАТО.

Нагадаємо, НАТО підтримує євроатлантичні прагнення України.

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