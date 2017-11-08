НАТО определится с местом расположения новых командований в феврале

"Мы говорим о новых областях, таких как киберзащита, именно потому мы проводим адаптацию и обращаем большее внимание на обеспечение военной мобильности для того, чтобы наши силы имели возможность к развертыванию. Мы должны обеспечить высокую готовность, а также мы должны обеспечить средства связи и инфраструктуру. Нужно обеспечить безопасность линий связи в Атлантическом океане, именно поэтому мы проводим адаптацию структур органов военного управления", - сказал Генсек НАТО.

"Где конкретно будут находиться новые командование, это решение будет приниматься позднее. Сейчас мы заслушаем наших стратегических командующих на основе задач, которые были поставлены на встрече высшего уровня в Варшаве, в прошлом году. И министры обороны смогут принять окончательное решение на своей встрече в феврале", - заявил Й.Столтенберг.

Он также сказал, что "структура военного управления НАТО являеться хребтом организации, который позволяет 29 странам НАТО работать вместе, развертывать силы в формате операции и обеспечивать надежную оборону и сдерживать ее повседневно".

"Для этого нам нужны эти структуры, для того, чтобы у нас были надлежащие силы с надлежащей техникой в надлежащее время. Для этого нужны данные структуры, чтобы организовывать эту работу, обеспечивать ее выполнение и проводить развертывание сил НАТО в рамках операции и миссии, потому что мы присутствуем в Европе и обеспечиваем сдерживание на повседневной основе. Структура органов военного управления меняется, когда меняется мир и обстановка в области безопасности", - прокоментировал Генсек НАТО.

Напомним, НАТО поддерживает евроатлантические стремления Украины.