НАТО відкрило в Харкові центр реабілітації поранених бійців - Й.Столтеберг

"Ми надали вже 35 млн євро, тренування і консультації приблизно 2 тисячам представникам ЗСУ, цивільним і військовим. І сьогодні ми відкрили центр реабілітації в Харкові для допомоги пораненим українським військовим і це відбулося через трастову допомогу Україні", - заявив він.

Як повідомляв УНН, 31 березня Генеральний секретар НАТО Й.Столтенберг заявив, що проведення сьогоднішнього засідання комісії НАТО – Україна є потужним сигналом про відданість альянсу Україні.

Нагадаємо, під час презентації літака АН-132Д Президент України Петро Порошенко наголосив на тому, що наразі відбувається відновлення виробничої кооперації з країнами-членами НАТО.