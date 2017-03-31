НАТО відкрило в Харкові центр реабілітації поранених бійців - Й.Столтеберг

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. В рамках роботи трастових фондів НАТО відкрило сьогодні центр реабілітації українських військових. Про це заявив Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йєнс Столтенберг, передає УНН.

"Ми надали вже 35 млн євро, тренування і консультації приблизно 2 тисячам представникам ЗСУ, цивільним і військовим. І сьогодні ми відкрили центр реабілітації в Харкові для допомоги пораненим українським військовим і це відбулося через трастову допомогу Україні", - заявив він.

Як повідомляв УНН, 31 березня Генеральний секретар НАТО Й.Столтенберг заявив, що проведення сьогоднішнього засідання комісії НАТО – Україна є потужним сигналом про відданість альянсу Україні.

Нагадаємо, під час презентації літака АН-132Д Президент України Петро Порошенко наголосив на тому, що наразі відбувається відновлення виробничої кооперації з країнами-членами НАТО.

Українські Національні Новини

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