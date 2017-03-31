НАТО открыло в Харькове центр реабилитации раненых бойцов - Й.Столтеберг
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В рамках работы трастовых фондов НАТО открыло сегодня центр реабилитации украинских военных. Об этом заявил Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает УНН.
"Мы предоставили уже 35 млн евро, тренировки и консультации примерно 2 тысячам представителям ВСУ, гражданским и военным. И сегодня мы открыли центр реабилитации в Харькове для помощи раненым украинским военным и это произошло из-за трастовой помощи Украине", - заявил он.
Как сообщал УНН, 31 марта Генеральный секретарь НАТО Й.Столтенберг заявил, что проведение сегодняшнего заседания комиссии НАТО - Украина является мощным сигналом о преданности альянса Украины.
Напомним, во время презентации самолета АН-132Д Президент Украины Петр Порошенко отметил, что сейчас происходит восстановление производственной кооперации со странами-членами НАТО.