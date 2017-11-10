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Україна отримає оцінку НАТО щодо РНП у грудні

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. У НАТО підтримують українські реформи і сподіваються на подальший прогрес у виконанні Річної національної програми Україна-НАТО за 2017 рік, але офіційні висновки будуть оприлюднені лише в грудні. Про це УНН у коментарі повідомив офіційний представник Альянсу.

“Україна має цінні інструменти для співпраці з НАТО, включаючи Річну національну програму (РНП)”, — зазначили в НАТО.

На думку Альянсу, це відображається в цілях українських національних реформ та річному плані реалізації програми.

“Команда НАТО, яка оцінює реалізацію РНП в 2017 році, була нещодавно в Києві. Оцінка НАТО буде направлена в Україну в грудні. НАТО також знадобиться розглянути погляди громадянського суспільства щодо прогресу виконання (Річної національної програми — ред.). Ми вітаємо кроки, які здійснив український уряд для здійснення реформ, і сподіваємось на подальший прогрес,” — повідомили в Альянсі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: П'ятірка країн НАТО обговорили підтримку оборони України

Нагадаємо, раніше деякі ЗМІ повідомляли про те, що представники НАТО висловили незадоволеність тим, як Київ виконує Річну національну програму, що уповільнює подальше зближення України з Альянсом і виражає певну українську незацікавленість у співпраці.

Як повідомляв УНН, Північноатлантичний альянс підтримує прагнення України набути членства в НАТО.

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