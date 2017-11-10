Украина получит оценку НАТО относительно ГНП в декабре

"Украина имеет ценные инструменты для сотрудничества с НАТО, включая Годовую национальную программу (ГНП)", - отметили в НАТО.

По мнению Альянса, это отражается в целях украинских национальных реформ и годовом плане реализации программы.

"Команда НАТО, оценивает реализацию ГНП в 2017 году, была недавно в Киеве. Оценка НАТО будет направлена ​​в Украину в декабре. НАТО также понадобится рассмотреть взгляды гражданского общества о прогрессе выполнения (Годовой национальной программы - ред.). Мы приветствуем шаги, которые совершило украинское правительство для осуществления реформ, и надеемся на дальнейший прогресс", - сообщили в Альянсе.

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Напомним, ранее некоторые СМИ сообщали о том, что представители НАТО выразили недовольство тем, как Киев выполняет Годовую национальную программу, замедляет дальнейшее сближение Украины с Альянсом и выражает определенную украинскую незаинтересованность в сотрудничестве.

Как сообщал УНН, Североатлантический альянс поддерживает стремление Украины вступить в НАТО.