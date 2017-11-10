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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 19984 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 37188 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 48111 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 53069 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

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Украина получит оценку НАТО относительно ГНП в декабре

Украина получит оценку НАТО относительно ГНП в декабре

Киев  •  УНН

 • 21121 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В НАТО поддерживают украинские реформы и надеются на дальнейший прогресс в выполнении Годовой национальной программы Украина-НАТО по 2017, но официальные выводы будут обнародованы лишь в декабре. Об этом в комментарии УНН сообщил официальный представитель Альянса.

"Украина имеет ценные инструменты для сотрудничества с НАТО, включая Годовую национальную программу (ГНП)", - отметили в НАТО.

По мнению Альянса, это отражается в целях украинских национальных реформ и годовом плане реализации программы.

"Команда НАТО, оценивает реализацию ГНП в 2017 году, была недавно в Киеве. Оценка НАТО будет направлена ​​в Украину в декабре. НАТО также понадобится рассмотреть взгляды гражданского общества о прогрессе выполнения (Годовой национальной программы - ред.). Мы приветствуем шаги, которые совершило украинское правительство для осуществления реформ, и надеемся на дальнейший прогресс", - сообщили в Альянсе.

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Напомним, ранее некоторые СМИ сообщали о том, что представители НАТО выразили недовольство тем, как Киев выполняет Годовую национальную программу, замедляет дальнейшее сближение Украины с Альянсом и выражает определенную украинскую незаинтересованность в сотрудничестве.

Как сообщал УНН, Североатлантический альянс поддерживает стремление Украины вступить в НАТО.

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