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НАТО створить центр кібероперацій і два нових командування

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. НАТО створить два нових командування і центр кібероперацій в рамках адаптації командної структури Альянсу. Про це заявив Генсек НАТО Йенс Столтенберг за результатами засідання міністрів оборони країн-учасниць організації напередодні, передає УНН.

"Ми домовилися про розробку плану адаптованої командної структури НАТО, яка стане основою для подальшої роботи", - сказав він.

З його слів, буде створено командування щодо Атлантики, "щоб гарантувати, що морські лінії зв'язку між Європою і Північною Америкою залишаються вільними і безпечними".

Також він анонсував створення нового командування "для поліпшення пересування збройних сил по всій Європі". "І шляхи зміцнення матеріально-технічного забезпечення в командній структурі НАТО. Наші військові командири докладно викладуть деталі. І результати їх роботи будуть представлені міністрам оборони в лютому наступного року", - зазначив Й.Столтенберг.

"Міністри домовилися про створення нового центру кібероперацій в рамках рамкової схеми адаптованої командної структури НАТО. Це посилить наш кіберзахист і допоможе інтегрувати кіберкомпонент у планування та операції НАТО на всіх рівнях. Ми також погодилися з тим, що ми зможемо інтегрувати національні кіберресурси союзників в місії і операції НАТО", - додав Генсек НАТО.

Нагадаємо, НАТО визначиться з місцем розташування нових командувань в лютому.

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