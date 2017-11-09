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НАТО создаст центр киберопераций и два новых командования

НАТО создаст центр киберопераций и два новых командования

Киев  •  УНН

 • 11994 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. НАТО создаст два новых командования и центр киберопераций в рамках адаптации командной структуры Альянса. Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг по результатам заседания министров обороны стран-участниц организации накануне, передает УНН.

"Мы договорились о разработке плана адаптированной командной структуры НАТО, которая станет основой для дальнейшей работы", - сказал он.

С его слов, будет создано командование по Атлантике, "чтобы гарантировать, что морские линии связи между Европой и Северной Америкой остаются свободными и безопасными".

Также он анонсировал создание нового командования "для улучшения передвижения вооруженных сил по всей Европе". "И пути укрепления материально-технического обеспечения в командной структуре НАТО. Наши военные командиры подробно изложат детали. И результаты их работы будут представлены министрам обороны в феврале следующего года", - отметил Й.Столтенберг.

"Министры договорились о создании нового центра киберопераций в рамках рамочной схемы адаптированной командной структуры НАТО. Это усилит нашу киберзащиту и поможет интегрировать киберкомпонент в планирование и операции НАТО на всех уровнях. Мы также согласились с тем, что мы сможем интегрировать национальные киберресурсы союзников в миссии и операции НАТО", - добавил Генсек НАТО.

Напомним, НАТО определится с местом расположения новых командований в феврале.

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