НАТО створить нові сили для протидії гібридній війні

“Сьогодні ми домовилися створити нові сили протидії гібридній війні. Це кібербезбека, контрпропаганда та енергетична безпека. Ми також погодилися створити новий центр кібероперації і посилити командну структуру”, — повідомив Столтенберг.

Як повідомляв УНН, Генсек Й.Столтенберг заявив, що на саміті у Брюсселі НАТО не прийматиме рішення про приєднання України до програми посилених можливостей.