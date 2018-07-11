НАТО створить нові сили для протидії гібридній війні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Північноатлантичний альянс створить нові сили для протидії гібридній війні. Про це Генскек НАТО Йєнс Столтенберг заявив під час виступу за підсумками першого дня саміту у Брюсселі, передає УНН.
“Сьогодні ми домовилися створити нові сили протидії гібридній війні. Це кібербезбека, контрпропаганда та енергетична безпека. Ми також погодилися створити новий центр кібероперації і посилити командну структуру”, — повідомив Столтенберг.
Як повідомляв УНН, Генсек Й.Столтенберг заявив, що на саміті у Брюсселі НАТО не прийматиме рішення про приєднання України до програми посилених можливостей.