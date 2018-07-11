НАТО создаст новые силы для противодействия гибридной войне

"Сегодня мы договорились создать новые силы противодействия гибридной войне. Это кибербезопасность, контрпропаганда и энергетическая безопасность. Мы также согласились создать новый центр кибероперации и усилить командную структуру", - сообщил Столтенберг.

Как сообщал УНН, Генсек Й.Столтенберг заявил, что на саммите в Брюсселе НАТО не будет принимать решение о присоединении Украины к программе усиленных возможностей.