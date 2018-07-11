НАТО создаст новые силы для противодействия гибридной войне
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Североатлантический альянс создаст новые силы для противодействия гибридной войне. Об этом Генскек НАТО Йенс Столтенберг заявил во время выступления по итогам первого дня саммита в Брюсселе, передает УНН.
"Сегодня мы договорились создать новые силы противодействия гибридной войне. Это кибербезопасность, контрпропаганда и энергетическая безопасность. Мы также согласились создать новый центр кибероперации и усилить командную структуру", - сообщил Столтенберг.
Как сообщал УНН, Генсек Й.Столтенберг заявил, что на саммите в Брюсселе НАТО не будет принимать решение о присоединении Украины к программе усиленных возможностей.