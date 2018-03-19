НАТО розпочинає переїзд до нової штаб-квартири
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Керівні органи НАТО розпочинають переїзд до нового приміщення в Брюсселі після кількох затримок, викликаних технічними проблемами, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
За словами чиновників, переміщення приблизно чотирьох тисяч працівників може тривати до 12 тижнів.
Нова будівля розташована поблизу нинішньої штаб-квартири Альянсу, яка і надалі використовуватиметься у перехідний період.
Будівництво нової штаб-квартири розпочалося в грудні 2010 року. Новий об’єкт має забезпечити перебування 1500 співробітників НАТО, 1700 міжнародних військових та цивільних працівників, 600 співробітників з агенцій НАТО та приблизно 500 відвідувачів на день.
Початкова вартість будівництва становила 750 мільйонів євро, але фактичні витрати наразі становлять 1,17 мільярда євро.
Нагадаємо, Україна матиме свій невеличкий офіс у новій штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.