НАТО начинает переезд в новую штаб-квартиру
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Органы НАТО начинают переезд в новое помещение в Брюсселе после нескольких задержек, вызванных техническими проблемами, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
По словам чиновников, перемещение примерно четырех тысяч сотрудников может длиться до 12 недель.
Новое здание расположено вблизи нынешней штаб-квартиры Альянса, которая и в дальнейшем будет использоваться в переходный период.
Строительство новой штаб-квартиры началось в декабре 2010 года. Новый объект должен обеспечить пребывание 1500 сотрудников НАТО, 1700 международных военных и гражданских работников, 600 сотрудников из агентств НАТО и примерно 500 посетителей в день.
Начальная цена составляла 750 миллионов евро, но фактические расходы сейчас составляют 1,17 миллиарда евро.
Напомним, Украина будет иметь свой небольшой офис в новой штаб-квартире НАТО в Брюсселе.