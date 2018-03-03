НАТО: російські погрози членам альянсу неприпустимі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Попередження президента Росії Володимира Путіна союзникам по НАТО “неприйнятні” і не сприяють пом’якшенню напруженості. Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова представника НАТО Оану Лунгеску, інформує УНН.
“Російські заяви з погрозами нападом на союзників, неприйнятні і контрпродуктивні”, — йдеться в заяві представника військового альянсу.
Анексія Російською Федерацією Криму дала НАТО нове відчуття мети, але альянс наполягає на тому, що його нові стримуючі фактори в країнах Балтії і Польщі є оборонними.
“Ми не хочемо нової холодної війни або нової гонки озброєнь. Як ми неодноразово заявляли, протиракетна оборона альянсу не розроблена і не спрямована проти Росії. Наша система захищає від балістичних ракет з-за меж євроатлантичного регіону”, — повідомила Лунгеску.
Вона пояснила, що стосовно Росії НАТО веде подвійний підхід, який передбачає оборону, стримування і діалог.
Як повідомляв УНН, спікер Верховної Ради України Андрій Парубій повідомив, що Україна може створити ще одну міжнародну військову бригаду з Молдовою та Грузією.