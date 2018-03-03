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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 55499 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 65999 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 69014 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 104930 просмотра

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НАТО: российские угрозы членам альянса недопустимы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 марта. УНН. Предупреждение президента России Владимира Путина союзникам по НАТО “неприемлемы” и не способствуют смягчению напряженности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова представителя НАТО Оану Лунгеску, информирует УНН.

“Российские заявления с угрозами нападением на союзников, неприемлемы и контрпродуктивны”, — говорится в заявлении представителя военного альянса.

Аннексия Российской Федерацией Крыма дала НАТО новое ощущение цели, но альянс настаивает на том, что его новые сдерживающие факторы в странах Балтии и Польши являются оборонительными.

“Мы не хотим новой холодной войны или новой гонки вооружений. Как мы неоднократно заявляли, противоракетная оборона альянса не разработана и не направлена ​​против России. Наша система защищает от баллистических ракет из-за пределов евроатлантического региона”, — сообщила Лунгеску.

Она пояснила, что в отношении России НАТО ведет двойной подход, предусматривающий защиту, сдерживания и диалог.

Как сообщал УНН, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил, что Украина может создать еще одну международную военную бригаду с Молдовой и Грузией.

Украинские Национальные Новости

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