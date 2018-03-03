НАТО: российские угрозы членам альянса недопустимы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Предупреждение президента России Владимира Путина союзникам по НАТО “неприемлемы” и не способствуют смягчению напряженности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова представителя НАТО Оану Лунгеску, информирует УНН.
“Российские заявления с угрозами нападением на союзников, неприемлемы и контрпродуктивны”, — говорится в заявлении представителя военного альянса.
Аннексия Российской Федерацией Крыма дала НАТО новое ощущение цели, но альянс настаивает на том, что его новые сдерживающие факторы в странах Балтии и Польши являются оборонительными.
“Мы не хотим новой холодной войны или новой гонки вооружений. Как мы неоднократно заявляли, противоракетная оборона альянса не разработана и не направлена против России. Наша система защищает от баллистических ракет из-за пределов евроатлантического региона”, — сообщила Лунгеску.
Она пояснила, что в отношении России НАТО ведет двойной подход, предусматривающий защиту, сдерживания и диалог.
Как сообщал УНН, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил, что Украина может создать еще одну международную военную бригаду с Молдовой и Грузией.