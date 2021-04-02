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НАТО про ескалацію на Донбасі: ми зберігаємо пильність і продовжуємо стежити за ситуацією

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. НАТО зберігає пильність і продовжує уважно стежити за ситуацією в Україні і навколо її кордонів на тлі ескалації з боку Росії. Про це УНН повідомив офіційний представник НАТО.

Цитата

"Дестабілізуючі дії Росії підривають зусилля по деескалації напруженості в рамках досягнутої за посередництва ОБСЄ угоди від 27 липня 2020 року. НАТО продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України. Ми зберігаємо пильність і продовжуємо уважно стежити за ситуацією", - заявив представник Альянсу.

Деталі

В Альянсі нагадали, що вчора, 1 квітня, союзники провели зустріч Північноатлантичної ради для "обміну думками щодо нинішньої безпекової обстановки в Чорноморському регіоні".

Союзники поділилися стурбованістю з приводу недавніх масштабних військових дій Росії на території України і біля її кордонів.

Союзники також висловили стурбованість порушенням Росією угоди про припинення вогню, в результаті якого минулого тижня загинули чотири українських солдата.

Що було раніше

Бойовики в п'ятницю, 26 березня, з мінометів, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляли позиції Збройних сил України біля населеного пункту Шуми в зоні ООС. У результаті ворожих обстрілів загинули четверо українських військових, ще двоє отримали поранення.

Доповнення

Нагадаємо, що головнокомандувач ВСУ Руслан Хомчак під час доповіді у парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону - вони зосереджені в окупованому Криму, а також в Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

Раніше газета The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляла, що Росія стягнула до кордону з Україною близько 4 тис. військових.

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