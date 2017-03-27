НАТО планує виділити 3 млрд євро на кіберзахист та супутники
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. В Північноатлантичному альянсі планують протягом трьох років витратити 3 млрд євро на супутниковий зв'язок та на комп'ютерні технології, передає УНН з посиланням на Reuters.
За словами високопоставленого чиновника в Агентстві НАТО з питань зв'язку та інформації, плани включають в себе інвестиції в 1,7 млрд євро в супутниковий зв'язок для поліпшення військової підтримки кораблів, розгорнутих по всьому альянсу, а також для використання безпілотних літальних апаратів та дронів.
Поки що не зрозуміло, чи союзники по НАТО запустять новий комунікаційний супутник чи покращать характеристики вже запущеного.
Пропозиції, щодо фінансування, які повинні бути схвалені урядами країн НАТО, також передбачають витрату близько 800 мільйонів євро на комп'ютерні системи, які допомагатимуть команді протиповітряної і протиракетної оборони.
А також 71 млн євро підуть на поліпшення захисту 32 основних пунктів НАТО від кібер-атак.
Ще 180 мільйонів євро хочуть витратити для забезпечення більш безпечного мобільного зв'язку для солдат альянсу в польових умовах.
Наразі відомо, що НАТО представить свої потреби в деталях на конференції в Оттаві в квітні.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп очікує, що до кінця цього року країни-члени Північноатлантичного альянсу збільшать свої оборонні видатки.