НАТО планирует выделить 3 млрд евро на киберзащиту и спутники

По словам высокопоставленного чиновника в Агентстве НАТО по связи и информации, планы включают в себя инвестиции в 1,7 млрд евро в спутниковую связь для улучшения военной поддержки кораблей, развернутых по всему альянсу, а также для использования беспилотных летательных аппаратов и дронов.

Пока не ясно, союзники по НАТО запустят новый коммуникационный спутник или улучшат характеристики уже запущенного.

Предложения по финансированию, которые должны быть одобрено правительствами стран НАТО, также предусматривают расход около 800 млн евро на компьютерные системы, которые будут помогать команде противовоздушной и противоракетной обороны.

А также 71 млн евро пойдут на улучшение защиты 32 основных пунктов НАТО от кибер-атак.

Еще 180 млн евро хотят потратить для обеспечения более безопасного мобильной связи для солдат альянса в полевых условиях.

Известно, что НАТО представит свои потребности в деталях на конференции в Оттаве в апреле.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп ожидает, что к концу этого года страны-члены Североатлантического альянса увеличат свои расходы на оборону .