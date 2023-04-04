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НАТО не зацікавлене у "заморожуванні" війни в Україні - Столтенберг

НАТО не зацікавлене у "заморожуванні" війни в Україні - Столтенберг

Київ • УНН

 • 1283630 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Північноатлантичний альянс не зацікавлений у "заморожуванні" ситуації на полі бою в Україні, там хотіли б бачити Україну, яка здатна звільнити більше землі, відкинути солдатів путіна, заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода, пише УНН.

Цитата

На запитання, наскільки ймовірний сценарій того, що лінія фронту буде заморожена там, де вона пролягає зараз, Столтенберг сказав: «Я би обережно розмірковував про ймовірність такого сценарію. Вважаю, наша відповідальність полягає в тому, щоб переконатися, що цього не трапиться, щоб максимізувати ймовірність того, що до цього не дійде».

«Те, чого ми б хотіли, – це бачити Україну, яка здатна звільнити більше землі, відкинути солдатів президента путіна, і тоді це може створити умови для якихось переговорів», – сказав Генсек НАТО.

Деталі

Останнім часом тривають розмови про те, що Україна готує контрнаступ. Сам же Єнс Столтенберг заявив, що рішення щодо оперативних питань, наприклад, нового наступу, мають ухвалювати українські військові, що перебувають на місцях, адже вони «найкраще володіють ситуацією».

Влада України наполягає, що заморожування війни лише зіграє на руку росії та призведе до ще однієї великої війни.

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