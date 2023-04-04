НАТО не заинтересовано в "замораживании" войны в Украине - Столтенберг

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На вопрос, насколько вероятен сценарий того, что линия фронта будет заморожена там, где она пролегает сейчас, Столтенберг сказал: «Я бы осторожно рассуждал о вероятности такого сценария. Полагаю, наша ответственность заключается в том, чтобы убедиться, что этого не случится, чтобы максимизировать вероятность того, что до этого не дойдет».

«То, чего мы бы хотели, – это видеть Украину, которая способна освободить больше земли, отбросить солдат президента путина, и тогда это может создать условия для каких-то переговоров», – сказал Генсек НАТО.

Детали

В последнее время продолжаются разговоры о том, что Украина готовит контрнаступление. Сам же Йенс Столтенберг заявил, что решения по оперативным вопросам, например, нового наступления, должны принимать украинские военные, находящиеся на местах, ведь они «лучше всего владеют ситуацией».

Власти Украины настаивают, что замораживание войны только сыграет на руку россии и приведет к еще одной большой войне.