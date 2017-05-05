НАТО не розглядає участь в сирійському конфлікті - Й.Столтенберг
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Генсек НАТО Йєнс Столтенберг повідомив, що альянс не розглядає можливість участі в громадянській війні в Сирії. Про це він розповів журналу Spiegel, передає УНН.
“Ніякої участі військовослужбовців НАТО в громадянській війні в Сирії не очікується, ніяких дискусій з цього приводу не ведеться”, — сказав глава альянсу.
Однак Й.Столтенберг зазначив, що альянс готовий активніше брати участь в боротьбі з тероризмом. Так, за його словами, військові НАТО можуть навчати місцеві сили в Іраку і Афганістані для боротьби з бойовиками.
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Раніше глава альянсу також заявив про можливе розширення місії в Афганістані.