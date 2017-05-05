НАТО не рассматривает участие в сирийском конфликте - Й.Столтенберг
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс не рассматривает возможность участия в гражданской войне в Сирии. Об этом он рассказал журналу Spiegel, передает УНН.
"Никакого участия военнослужащих НАТО в гражданской войне в Сирии не ожидается, никаких дискуссий по этому поводу не ведется", - сказал глава альянса.
Однако Й.Столтенберг отметил, что альянс готов активно участвовать в борьбе с терроризмом. Так, по его словам, военные НАТО могут обучать местные силы в Ираке и Афганистане для борьбы с боевиками.
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Ранее глава альянса также заявил о возможном расширении миссии в Афганистане.