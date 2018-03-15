НАТО не хоче нової “холодної війни” з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Північноатлантичний альянс не прагне гонки озброєнь з Російською Федерацією. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг під час прес-конференції у Брюсселі, передає УНН.
“Росія модернізувала свої збройні сили протягом останнього десятиліття та значно інвестувала у них, розробила нову зброю, включаючи ядерні можливості. І Росія інтегрувала традиційну та ядерну війну в свої військові доктрини та навчання. Це розмивання лінії між ядерними та звичайними засобами знижує поріг використання ядерної зброї в Росії. І розмивання лінії між миром, кризою та війною дестабілізує та створює загрозу”, — сказав він.
За словами Генсека, підхід НАТО залишається твердим — НАТО не буде відповідати Росії танком на танк, ракетою ракеті, дроном на дрон.
“Ми не хочемо нової „холодної війни“. І ми не хочемо втягувати себе у нову гонку озброєнь. Гонка озброєнь не має переможців. Це дорого, це ризиковано, це нікого не цікавить. Але нехай не буде сумнівів — НАТО буде захищати всіх союзників від будь-якої загрози”, — додав він.
Як повідомляв УНН, США, Британія, Франція та ФРН звинуватили Росію в отруєнні колишнього шпигуна Сергія Скрипаля.