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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 15948 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 33868 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 39277 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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НАТО не хочет новой "холодной войны" с Россией

НАТО не хочет новой "холодной войны" с Россией

Киев  •  УНН

 • 8491 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Североатлантический альянс не хочет гонки вооружений с Российской Федерацией. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе, передает УНН.

"Россия модернизировала свои вооруженные силы в течение последнего десятилетия и значительно инвестировала в них, разработала новое оружие, включая ядерные возможности. И Россия интегрировала традиционную и ядерную войну в свои военные доктрины и учения. Это размывание линии между ядерными и обычными средствами снижает порог использования ядерного оружия в России. И размывание линии между миром, кризисом и войной дестабилизирует и создает угрозу", - сказал он.

По словам Генсека, подход НАТО остается твердым - НАТО не будет отвечать России танком на танк, ракетой ракете, дроном на дрон.

"Мы не хотим новой "холодной войны". И мы не хотим втягивать себя в новую гонку вооружений. В гонке вооружений нет победителей. Это дорого, это рискованно, это никого не интересует. Но пусть не будет сомнений - НАТО будет защищать всех союзников от любой угрозы", - добавил он.

Как сообщал УНН, США, Великобритания, Франция и ФРГ обвинили Россию в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

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