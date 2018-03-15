НАТО не хочет новой "холодной войны" с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Североатлантический альянс не хочет гонки вооружений с Российской Федерацией. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе, передает УНН.
"Россия модернизировала свои вооруженные силы в течение последнего десятилетия и значительно инвестировала в них, разработала новое оружие, включая ядерные возможности. И Россия интегрировала традиционную и ядерную войну в свои военные доктрины и учения. Это размывание линии между ядерными и обычными средствами снижает порог использования ядерного оружия в России. И размывание линии между миром, кризисом и войной дестабилизирует и создает угрозу", - сказал он.
По словам Генсека, подход НАТО остается твердым - НАТО не будет отвечать России танком на танк, ракетой ракете, дроном на дрон.
"Мы не хотим новой "холодной войны". И мы не хотим втягивать себя в новую гонку вооружений. В гонке вооружений нет победителей. Это дорого, это рискованно, это никого не интересует. Но пусть не будет сомнений - НАТО будет защищать всех союзников от любой угрозы", - добавил он.
Как сообщал УНН, США, Великобритания, Франция и ФРГ обвинили Россию в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля.