Натаніель Ротшильд приїхав в гості до Олександра Ярославського і збирається інвестувати в "Екополіс ХТЗ"

Він прибув на запрошення відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського, група DCH, що належить йому, традиційно є стратегічним партнером таких форумів у Харківському регіоні.

Виступаючи в Харкові, Натаніель Ротшильд заявив про готовність інвестувати в ініційований Ярославським проект створення бізнес-парку високих технологій “Екополіс ХТЗ”.

Інвестиційна місткість проекту, який називають Української Кремнієвої долиною і який входить в число ключових пріоритетів Стратегії розвитку Харкова, складає близько 1 млрд доларів.

Зокрема, Ротшильд назвав головним фактором, який може викликати довіру до України у міжнародних інвесторів: “Справа у людях, з якими ви ведете бізнес, партнерах: з DCH протягом останніх 15 років ми ведемо ще один бізнес — у мене є відмінний досвід роботи з ним.

Він дуже чесний і бездоганний амбасадор України. Завдяки йому я приїхав сюди, щоб подивитися на Харків як місце для інвестицій”.

У свою чергу Олександр Ярославський подякував гостю за приїзд і за інтерес до “Екополісу ХТЗ”.

“Спасибі моєму другові — Натаніель Ротшильду. Ми півночі розмовляли з приводу цього проекту, і він висловив бажання взяти участь не тільки порадою, а й своїми знаннями, зв’язками — це буде серйозним локомотивом”, — сказав Олександр Ярославський.

Ярославський також розповів журналістам, що обговорив з Натаніелем ще один напрямок співпраці: створення великого сучасно шопінг-молу у Харкові неподалік від стадіону “Металіст”.

“Харкову пощастило, що пан Ротшильд приїхав, своїми очима все побачив — він не вперше у Харкові, але в останній раз він був тут більше 10 років тому.

Я йому дуже вдячний і впевнений, що разом ми чесно, вигідно і з користю для Харкова та харків’ян реалізуємо серйозні проекти”.