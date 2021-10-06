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Натаніель Ротшильд приїхав в гості до Олександра Ярославського і збирається інвестувати в "Екополіс ХТЗ"

Київ • УНН

 • 80438 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Вперше в історії проведення ділових заходів в Україні спеціальним гостем інвестфоруму “Харків: розвиток та інвестиції” став Натаніель Ротшильд — представник знаменитої династії міжнародних фінансистів.

Він прибув на запрошення відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського, група DCH, що належить йому, традиційно є стратегічним партнером таких форумів у Харківському регіоні.

Виступаючи в Харкові, Натаніель Ротшильд заявив про готовність інвестувати в ініційований Ярославським проект створення бізнес-парку високих технологій “Екополіс ХТЗ”.

Інвестиційна місткість проекту, який називають Української Кремнієвої долиною і який входить в число ключових пріоритетів Стратегії розвитку Харкова, складає близько 1 млрд доларів.

Зокрема, Ротшильд назвав головним фактором, який може викликати довіру до України у міжнародних інвесторів: “Справа у людях, з якими ви ведете бізнес, партнерах: з DCH протягом останніх 15 років ми ведемо ще один бізнес — у мене є відмінний досвід роботи з ним.

Він дуже чесний і бездоганний амбасадор України. Завдяки йому я приїхав сюди, щоб подивитися на Харків як місце для інвестицій”.

У свою чергу Олександр Ярославський подякував гостю за приїзд і за інтерес до “Екополісу ХТЗ”.

“Спасибі моєму другові — Натаніель Ротшильду. Ми півночі розмовляли з приводу цього проекту, і він висловив бажання взяти участь не тільки порадою, а й своїми знаннями, зв’язками — це буде серйозним локомотивом”, — сказав Олександр Ярославський.

Ярославський також розповів журналістам, що обговорив з Натаніелем ще один напрямок співпраці: створення великого сучасно шопінг-молу у Харкові неподалік від стадіону “Металіст”.

“Харкову пощастило, що пан Ротшильд приїхав, своїми очима все побачив — він не вперше у Харкові, але в останній раз він був тут більше 10 років тому.

Я йому дуже вдячний і впевнений, що разом ми чесно, вигідно і з користю для Харкова та харків’ян реалізуємо серйозні проекти”.

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