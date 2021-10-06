Натаниэль Ротшильд приехал в гости к Александру Ярославскому и собирается инвестировать в "Экополис ХТЗ"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Впервые в истории проведения деловых мероприятий в Украине специальным гостем инвестфорума “Харьков: развитие и инвестиции” стал Натаниэль Ротшильд — представитель знаменитой династии международных финансистов.
Он прибыл по приглашению известного украинского бизнесмена Александра Ярославского, принадлежащая которому группа DCH традиционно является стратегическим партнером таких форумов в Харьковском регионе.
Выступая в Харькове, Натаниэль Ротшильд заявил о готовности инвестировать в инициированный Ярославским проект создания бизнес-парка высоких технологий “Экополис ХТЗ”.
Инвестиционная емкость проекта, который называют Украинской Кремниевой долиной и который входит в число ключевых приоритетов Стратегии развития Харькова, составляет порядка 1 млрд долларов.
В частности, Ротшильд назвал главным фактор, который может вызвать доверие к Украине у международных инвесторов: “Дело в людях, с которыми вы ведете бизнес, партнерах: с DCH в течение последних 15 лет мы ведем еще один бизнес — у меня есть отличный опыт работы с ним.
Он очень честный и безупречный амбассадор Украины. Благодаря ему я приехал сюда, чтобы посмотреть на Харьков как место для инвестиций”.
В свою очередь Александр Ярославский поблагодарил гостя за приезд и за интерес к “Экополису ХТЗ”.
“Спасибо моему другу — Натаниэлю Ротшильду. Мы полночи беседовали по поводу этого проекта, и он выразил желание поучаствовать не только советом, но и своими знаниями, связями — это будет серьезным локомотивом”, — сказал Александр Ярославский.
Ярославский также рассказал журналистам, что обсудил с Натаниэлем еще одно направление сотрудничества: создание большого современно шоппинг-молла в Харькове неподалеку от стадиона “Металлист”.
“Харькову повезло, что господин Ротшильд приехал, своими глазами все увидел — он не впервые в Харькове, но в последний раз он был здесь более 10 лет назад.
Я ему очень благодарен и уверен, что вместе мы честно, выгодно и с пользой для Харькова и харьковчан реализуем серьезные проекты”.