Наступного тижня ВР розгляне подання про зняття недоторканості з В.Новинського – В.Арешонков

"На цьому тижні ми чекаємо матеріалів від ГПУ. Після цього відбудеться засідання комітету і далі виносимо питання до зали. На наступному тижні, я переконаний, що це питання буде розглядатися у залі Верховної Ради", - сказав нардеп.

В.Арешонков також прокоментував рішення Регламентного комітету про призупинення строку розгляду подання Генпрокуратури стосовно надання дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Вадима Новинського.

"Факт призупинення абсолютно нічого не означає. Йде звичайна робота комітету. Відбулося перше засідання. Як наслідок, одноголосно підтримано всім комітетом про те, що нам потрібні були додаткові певні документи. І найголовніше, це документи, які допоможуть ГПУ більш чітко вибудовувати свою позицію в обвинуваченні, щоб потім все це не розвалилося в судах", - пояснив нардеп.

В.Арешонков уточнив, що їм мають надати документи не тільки про оголошення підозри депутату В.Новинському, а й безпосередньо В.Януковичу, як замовнику, В.Захарченку і керінику київської поліції Коряку.

Як повідомляв УНН, 16 листопада регламентний комітет ВР розглядав подання Генпрокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Вадима Новинського. Комітет вирішив звернутися до Генпрокурора Ю.Луценка щодо надання додаткових матеріалів та пояснень на вимоги висловлені народними депутатами, членами комітету у цій справі.

У комітеті повідомили, що скликання наступного засідання для розгляду питання В.Новинського буде залежати від того, коли Генпрокуратура надасть усі потрібні додаткові матеріали.

Генпрокурор Ю.Луценко 3 листопада підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Вадима Новинського.

Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 146 та ч.1 ст. 365 ККУ, за фактом перевищення влади та службових повноважень колишніми високопосадовцями, а саме В.Януковичем, В.Захарченком, В.Новинським та В.Коряком, при незаконному позбавленні волі особистого помічника предстоятеля УПЦ МП Володимира.

Також вказано, що з вересня по грудень 2013 року В.Новинський, маючи статус народного депутата, був співучасником при вчиненні В.Януковичем, В.Захарченком, В.Коряком та іншими правоохоронцями Києва злочину проти волі, честі та гідності особи, а також у сфері службової діяльності.