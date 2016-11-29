На следующей неделе ВР рассмотрит представление о снятии неприкосновенности с В.Новинского - В.Арешонков

"На этой неделе мы ждем материалов от ГПУ. После этого состоится заседание комитета и дальше выносим вопрос в зал. На следующей неделе, я убежден, что этот вопрос будет рассматриваться в зале Верховной Рады", - сказал нардеп.

В.Арешонков также прокомментировал решение регламентного комитета о приостановлении срока рассмотрения представления Генпрокуратуры о предоставлении разрешения на привлечение к уголовной ответственности нардепа Вадима Новинского.

"Факт приостановления абсолютно ничего не значит. Идет обычная работа комитета. Состоялось первое заседание. В результате, единогласно поддержано всем комитетом о том, что нам нужны были дополнительные определенные документы. И самое главное, это документы, которые помогут ГПУ более четко выстраивать свою позицию в обвинении, чтобы потом все это не рухнуло в судах", - пояснил нардеп.

В.Арешонков уточнил, что им должны предоставить документы не только об объявлении подозрения депутату В.Новинскому, но и непосредственно В.Януковичу, как заказчику, В.Захарченко и руководителю киевской полиции В.Коряку.

Как сообщал УНН, 16 ноября регламентный комитет ВР рассматривал представление Генпрокурора о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Вадима Новинского. Комитет решил обратиться к Генпрокурору Ю.Луценко о предоставлении дополнительных материалов и объяснений по требованию, высказанному народными депутатами, членами комитета по этому делу.

В комитете сообщили, что созыв следующего заседания для рассмотрения вопроса В.Новинского будет зависеть от того, когда Генпрокуратура предоставит все необходимые дополнительные материалы.

Генпрокурор Ю.Луценко 3 ноября подписал представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Вадима Новинского.

Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 и ч.1 ст.365 УК, по факту превышения власти и служебных полномочий бывшими высокопоставленными чиновниками, а именно В.Януковичем, В.Захарченко, В.Новинским и В.Коряком, при незаконном лишении свободы личного помощника предстоятеля УПЦ МП Владимира.

Также указано, что с сентября по декабрь 2013 г. В.Новинский, имея статус народного депутата, был соучастником при совершении В.Януковичем, В.Захарченко, В.Коряком и другими правоохранительными органами Киева преступления против свободы, чести и достоинства личности, а также в сфере служебной деятельности.