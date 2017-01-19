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Наступного тижня в ПАРЄ буде заслухано доповідь про ситуацію в Україні - В.Ар’єв

Наступного тижня в ПАРЄ буде заслухано доповідь про ситуацію в Україні - В.Ар’єв

Київ • УНН

 • 10548 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Наступного тижня на сесії ПАРЄ буде заслухано доповідь Моніторингового Комітету про ситуацію в Україні. Про це повідомив нардеп і Голова Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв, передає УНН з посиланням на прес-службу “БПП”.

Він розповів, що готує доповіді для представлення на сесії ПАРЄ, яка проходитиме з 23-27 січня в Брюсселі.

“Найголовніше, що на сесії буде заслухано доповідь Моніторингового Комітету ПАРЄ про ситуацію в Україні. Я також в своїй доповіді, в частині, що стосується України, розповім про ситуацію на окупованих територіях, зокрема, в Криму, ситуацію з кримськотатарськими ЗМІ та Миколою Семеною, Анною Андрієвською, Романом Сущенком, який звинувачується в шпіонажі. В проекті резолюції ПАРЄ міститься заклик всіх їх звільнити,” — розповів В.Ар’єв.

Він також зауважив, що російські “друзі” спробують атакувати Україну і намагатимуться змінити доповідь в бік викривлення реальності.

“Тому, з України буде присутня велика делегація, для того, щоб напрацювати з усіма членами Моніторингового комітету доповідь про ситуацію в Україні,” — сказав депутат.

“В рамках сесії, за ініціативи БПП, ми покажемо фільм про дітей з тимчасово окупованих територій, буде дискусія навколо гуманітарної ситуації на Донбасі, а також пройдуть круглі столи по Криму,” — відзначив Голова Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

Як повідомляв УНН, Голова комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко заявила про необхідність збільшити кількість візитів міжнародних організацій, журналістів та парламентських делегацій на схід України, щоб на міжнародному рівні посилювати міжнародно-правову базу, а потім засуджувати агресію Росії.

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