На следующей неделе в ПАСЕ будет заслушан доклад о ситуации в Украине - Арьев

Он рассказал, что готовит доклады для представления на сессии ПАСЕ, которая будет проходить с 23-27 января в Брюсселе.

"Самое главное, что на сессии будет заслушан доклад Мониторингового Комитета ПАСЕ о ситуации в Украине. Я также в своем докладе, в части, касающейся Украины, расскажу о ситуации на оккупированных территориях, в частности, в Крыму, ситуацию с крымско-татарскими СМИ и Николаем Семеном, Анной Андриевской, Романом Сущенко, которые обвиняются в шпионаже. В проекте резолюции ПАСЕ содержится призыв всех их освободить", - рассказал Арьев.

Он также отметил, что российские "друзья" попытаются атаковать Украину и пытаться изменить доклад в сторону искривления реальности.

"Поэтому, Украина будет присутствовать большой делегацией, для того, чтобы наработать со всеми членами Мониторингового комитета доклад о ситуации в Украине", - сказал депутат.

"В рамках сессии по инициативе БПП, мы покажем фильм о детях с временно оккупированных территорий, будет дискуссия вокруг гуманитарной ситуации на Донбассе, а также пройдут круглые столы по Крыму", - отметил Председатель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Как сообщал УНН, председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко заявила о необходимости увеличить количество визитов международных организаций, журналистов и парламентских делегаций на восток Украины, чтобы на международном уровне усиливать международно-правовую базу, а потом осуждать агрессию России.