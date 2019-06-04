Наступного тижня в АПУ презентують законопроект щодо переформатування НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Адміністрація Президента України планує наступного тижня представити законопроект про пере форматування Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це заявив заступник глави Адміністрації Президента України Руслан Рябошапка під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"На наступному тижні, думаю, ми закінчимо роботу над законопроектом, який передбачатиме переформатування Національного агентства з питань запобігання корупції. На жаль, те керівництво, яке є сьогодні, не може дати результат і не залишає жодного шансу для відновлення роботи цього органу – там немає ані професійної компетентності, ані впевненості щодо незаангажованості й неупередженості", - зазначив Рябошапка.
За його словами, по завершенні роботи над законопроектом він буде представлений громадськості.
При цьому він додав, що Президент звертатиметься до парламенту із проханням розглянути його невідкладно.
Також він уточнив, що окрім питань щодо перезавантаження НАЗК, законопроект передбачає зміни у структурі керівництва. Так, передбачається, що замість колегії з 5 керівників НАЗК буде 1, а крім того, передбачається проведення аудиту органу, щоб через певний час отримати публічну оцінку результатів роботи й ефективності органу.
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції звернулось до голови Верховної Ради України Андрія Парубія щодо дострокового припинення повноважень народного депутата. Йдеться про Федора Негоя.