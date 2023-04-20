Наступного тижня Ізраїль запровадить триденну ізоляцію на палестинських територіях
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Наступного тижня Ізраїль запровадить триденну ізоляцію на палестинських територіях. Про це пише УНН з посиланням на інформаційне агенство Anadolu.
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Ізраїль запровадить 3-денну ізоляцію на палестинських територіях з 24 квітня у зв’язку з майбутніми святкуваннями Дня пам’яті всіх військовослужбовців, загиблих під час ізраїльських військових операцій, та Дня незалежності.
Ізоляція має розпочатися в понеділок, 24 квітня, о 17:00 і триватиме до середи, 26 квітня, 23:59.
Як пише Anadolu, у військовій заяві йдеться, що прикордонні переходи з сектором Газа також будуть закриті. Однак армія заявила, що пункти пропуску на кордоні будуть знову відкриті "за умови оцінки ситуації".
Зазначається, що винятки із закриттям будуть зроблені для гуманітарних та інших нагальних випадків, але для цього буде потрібно схвалення представника Міністерства оборони Ізраїлю зі зв'язків з палестинцями.
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