На следующей неделе Израиль введет трехдневную изоляцию на палестинских территориях

Детали

Израиль введет 3-дневную изоляцию на палестинских территориях с 24 апреля в связи с предстоящими празднованиями Дня памяти всех военнослужащих, погибших во время израильских военных операций, и Дня независимости.

Изоляция должна начаться в понедельник, 24 апреля, в 17:00 и продлится до среды, 26 апреля, 23:59.

Как пишет Anadolu, в военном заявлении говорится, что пограничные переходы с сектором Газа также будут закрыты. Однако армия заявила, что пункты пропуска на границе будут вновь открыты "при условии оценки ситуации".

Отмечается, что исключения с закрытием будут сделаны для гуманитарных и других неотложных случаев, но для этого потребуется одобрение представителя Министерства обороны Израиля по связям с палестинцами.

Напомним

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