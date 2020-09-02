Наступного тижня Фокіна чекають на засіданні комітету ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Комітет з питань організації державної влади і місцевого самоврядування ухвалив рішення провести позачергове засідання, на яке запрошений представник української делегації в ТКГ Вітольд Фокін. Про це написав народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура в Telegram-каналі, передає УНН.
"Звернувся до комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування з вимогою запросити Вітольда Фокіна на засідання комітету для отримання пояснень та вироблення спільної позиції делегатів в ТКГ і Верховної Ради в частині мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Комітет прийняв рішення провести позачергове засідання. Зустріч повинна відбутися вже наступного тижня", - написав нардеп.
Раніше сьогодні перший Президент України, голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що українська делегація в тристоронньої контактній групі обговорить питання про відсторонення Вітольда Фокіна через його заяви про особливий статус Донбасу на всій території Луганської та Донецької областей.
Нагадаємо, раніше, перший прем'єр-міністр України, заступник голови української делегації на переговорах в Мінську Вітольд Фокін заявив, що виступає за надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей, а не тільки їх окупованій частині.
На заяви Фокіна з цього приводу відреагували в Офісі Президента України. Там уточнили, що подібні висловлювання не є офіційною позицією української делегації в мінській ТКГ.