Наступного тижня Фокіна чекають на засіданні комітету ВР

"Звернувся до комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування з вимогою запросити Вітольда Фокіна на засідання комітету для отримання пояснень та вироблення спільної позиції делегатів в ТКГ і Верховної Ради в частині мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Комітет прийняв рішення провести позачергове засідання. Зустріч повинна відбутися вже наступного тижня", - написав нардеп.

Раніше сьогодні перший Президент України, голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що українська делегація в тристоронньої контактній групі обговорить питання про відсторонення Вітольда Фокіна через його заяви про особливий статус Донбасу на всій території Луганської та Донецької областей.

Нагадаємо, раніше, перший прем'єр-міністр України, заступник голови української делегації на переговорах в Мінську Вітольд Фокін заявив, що виступає за надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей, а не тільки їх окупованій частині.

На заяви Фокіна з цього приводу відреагували в Офісі Президента України. Там уточнили, що подібні висловлювання не є офіційною позицією української делегації в мінській ТКГ.