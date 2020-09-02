На следующей неделе Фокина ждут на заседание комитета ВР

“Обратился к комитету по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления с требованием пригласить Витольда Фокина на заседание комитета для получения пояснений и выработки общей позиции делегатов в ТКГ и Верховной Рады в часте мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Комитет принял решение провести внеочередное заседание. Встреча должна состояться уже на следующей неделе”, — написал нардеп.

Ранее сегодня первый Президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что украинская делегация в трехсторонней контактной группе обсудит вопрос об отстранении Витольда Фокина из-за его заявления об особом статусе Донбасса на всей территории Луганской и Донецкой областей.

Напомним, ранее, первый премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации на переговорах в Минске Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.

На заявления Фокина по этому поводу отреагировали в Офисе Президента Украины. Там уточнили, что подобные высказывания не являются официальной позицией украинской делегации в минской ТКГ.