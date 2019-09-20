Наступного року всі збори з акцизів на пальне підуть в Дорожній фонд – Маркарова
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Проект Державного бюджету на наступний рік передбачає направлення 100% акцизних зборів до Дорожнього фонду. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова під час представлення проекту Держбюджету на 2020 рік, передає кореспондент УНН.
“Цього року вперше 100% наших акцизів іде в Дорожній фонд, тому в бюджеті передбачено 74,4 млрд грн, — це на 19,3 млрд більше, ніж в 2019 році”, — зазначила Маркарова.
За її словами, втім, якщо податкові збори будуть зростати, відповідно, більше коштів ітиме на дороги.
Нагадаємо, Верховна Рада України сьогодні на пленарному засіданні розгляне законопроект Державного бюджету на 2020 рік.