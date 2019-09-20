В следующем году все сборы с акцизов на топливо пойдут в Дорожный фонд - Маркарова
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Проект Государственного бюджета на следующий год предусматривает направление 100% акцизных сборов в Дорожный фонд. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова во время представления проекта Госбюджета на 2020 год, передает корреспондент УНН.
“В этом году впервые 100% наших акцизов идет в Дорожный фонд, поэтому в бюджете предусмотрено 74,4 млрд грн — это на 19,3 млрд больше, чем в 2019 году”, — отметила Маркарова.
По ее словам, впрочем, если налоговые сборы будут расти, соответственно, больше средств будет идти на дороги.
Напомним, Верховная Рада Украины сегодня на пленарном заседании рассмотрит законопроект Государственного бюджета на 2020 год.