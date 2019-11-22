Наступного року проекти молодих вчених профінансують на 100 млн грн - МОН

"На 2020 рік МОН профінансує наукові проекти молодих вчених на рекордну суму — 100 млн грн. Це буде 199 робіт — 152 перехідні з минулих років та 47 нових. Їхній перелік затвердила відповідна Конкурсна комісія", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що на нові проекти виділять 30 мільйонів гривень, а проекти з минулих років – 70 мільйонів гривень. Конкурс розпочався з 2016 року, і був орієнтований на молодих вчених. Тоді його бюджет був 12 мільйонів гривень.

"Поступово ця сума зростала, але на наступний рік ми змогли закласти рекордний бюджет конкурсу — 100 млн гривень. За ці кошти ми підтримаємо майже 200 проектів молодих науковців. Тобто зростає не тільки кількість профінансованих робіт, а й бюджет кожного обраного проєкту", – повідомила міністр освіти і науки Ганна Новосад, яка є головою Конкурсної комісії.

Зазначається, що молоді вчені подали на конкурс до МОН 316 проєктів, які оцінювала експертна рада за напрямками конкурсу, яких було 11. Кожен проект оцінювало 5 експертів.

"За результатами експертизи ми побачили досить позитивну тенденцію. Так, 2016 року МОН отримало 439 проектів від молодих вчених. З них високого рівня були 32 роботи, а низького — 48. Зараз же з 316 проектів уже 78 були високого рівня, а 14 — низького. Тобто молоді вчені сприйняли цей формат і зрозуміли, що роботи низької якості не мають шансів одержати підтримку. Конкурс об'єднує тих, хто хоче робити справді якісну науку, і підтримує кращих", — розповів перший заступник міністра освіти і науки Юрій Полюхович, який очолює Експертну раду.

Повідомляється, що фінансування відібраних проектів почнеться з наступного року.

Найбільше нових робіт було відібрано за напрямками:

• нові технології виробництва матеріалів, їх оброблення, з'єднання, контролю якості; матеріалознавство; наноматеріали та нанотехнології (9 проектів);

• нові технології екологічно чистого виробництва та будівництва, охорони навколишнього природного середовища, видобутку та переробки корисних копалин; хімічні процеси та речовини в екології; раціональне природокористування (7 проектів);

• економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства (7 проектів).

Нагадаємо, до 16 грудня підготують законопроект щодо реформи НАН України.





